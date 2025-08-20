Ричмонд
Мишель Уильямс призналась, что ее младшую дочь родила суррогатная мать

Актриса публично поблагодарила суррогатную мать за рождение четвертого ребенка
Мишель Уильямс
Мишель УильямсИсточник: Legion-Media.ru

44-летняя Мишель Уильямс подтвердила информацию о рождении третьего ребенка в браке с режиссером Томасом Кейлом.

В эфире шоу Jimmy Kimmel Live! актриса призналась, что ее младшая дочь родилась при помощи суррогатной матери. Актриса поблагодарила женщину за такой невероятный дар.

«Я хочу сказать большое спасибо [суррогатной матери] Кристин, потому что мой последний ребенок появился не благодаря моему телу. Но наша маленькая девочка — это чудо благодаря Кристин», — заявила Мишель.

Напомним, у Уильямc четверо детей. Ее первая дочь Матильда родилась в отношениях с Хитом Леджером. Актриса рассталась с Леджером в 2007 году, а в 2008 году актер умер из-за передозировки рецептурными препаратами.

В 2020 году Мишель вышла замуж за режиссера Томаса Кейла, с которым познакомилась на съемках сериала «Фосси/Вердон». У супругов родилось трое детей: двое сыновей и дочь от суррогатной матери.