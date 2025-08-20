Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена актера Петрова снялась в топе и мини-юбке на отдыхе

Виктория Петрова поделилась снимком с отдыха в соцсети

Жена актера Александра Петрова, Виктория, продемонстрировала фигуру в топе и мини-юбке. Она опубликовала фото в соцсети.

Виктория Петрова, фото: соцсети
Виктория Петрова, фото: соцсети

24-летняя Виктория Петрова предстала перед камерой в трикотажном полосатом топе, который дополнила розовой мини-юбкой, серьгами, кольцами и цепочкой с кулоном. Жена актера собрала волосы в гладкую прическу и сделала макияж в естественном стиле.

В июне Виктория Петрова по случаю своего дня рождения организовала вечеринку, куда пригласила друзей и близких. Для мероприятия девушка выбрала бежевое шифоновое мини-платье со шлейфом, которое дополнила черными кожаными босоножками и золотыми украшениями. Ей уложили волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками и розовыми губами. Александр Петров пришел на торжество в белой футболке, черном брючном костюме и очках.