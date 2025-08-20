Жена актера Петрова снялась в топе и мини-юбке на отдыхе

Жена актера Александра Петрова, Виктория, продемонстрировала фигуру в топе и мини-юбке. Она опубликовала фото в соцсети.
24-летняя Виктория Петрова предстала перед камерой в трикотажном полосатом топе, который дополнила розовой мини-юбкой, серьгами, кольцами и цепочкой с кулоном. Жена актера собрала волосы в гладкую прическу и сделала макияж в естественном стиле.
В июне Виктория Петрова по случаю своего дня рождения организовала вечеринку, куда пригласила друзей и близких. Для мероприятия девушка выбрала бежевое шифоновое мини-платье со шлейфом, которое дополнила черными кожаными босоножками и золотыми украшениями. Ей уложили волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками и розовыми губами. Александр Петров пришел на торжество в белой футболке, черном брючном костюме и очках.