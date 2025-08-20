Голливуд привык открывать двери талантам со всего мира, и мексиканские актрисы давно заняли там особое место. От эпохи немого кино до супергеройских блокбастеров — каждая из них внесла свой вклад и доказала, что национальные границы не мешают мировому успеху.
Сальма Хайек, Лупита Нионго, Кейт дель Кастильо и другие не только завоевали зрителей, но и изменили сам образ мексиканской женщины на экране. Собрали самые яркие истории актрис, которым удалось покорить Голливуд и остаться верными своим корням.
1. Сальма Хайек: мексиканская икона Голливуда и борец за права женщин
Одна из самых ярких и многогранных актрис Голливуда, чья карьера охватывает более трех десятилетий. Дебют Сальмы Хайек в американском кино состоялся в фильме Роберта Родригеса «Отчаянный» (1995), где она сыграла страстную и решительную Карлиту, возлюбленную Эль Мариачи в исполнении Антонио Бандераса. Картина стала прорывом на международной арене и открыла путь к дальнейшим успешным ролям.
В 2002 году Хайек выступила продюсером биографической ленты о мексиканской художнице Фриде Кало «Фрида», где исполнила и главную роль. Ее игра получила признание критиков и привела к номинациям на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. В последующие годы актриса продолжала развивать свою карьеру, снимаясь в таких фильмах, как «Беатрис на ужине» (2017), «Дом Gucci» (2021) и «Вечные» (2021), а также озвучивая персонажей в анимационных проектах, включая «Кот в сапогах 2: Последнее желание» (2022).
Помимо актерской деятельности, Сальма Хайек занимается продюсированием и социальной работой, поддерживает проекты по продвижению женщин в кино. Личная жизнь красавицы также интересна публике: она замужем за французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино, в 2007 году у них родилась дочь Валентина Пино Хайек.
Хайек часто делится семейными моментами в социальных сетях и сочетает материнство с активной карьерой. Ее вклад в культуру отмечен многочисленными наградами и признанием коллег.
2. Ана де ла Регера: мексиканская актриса, покорившая Голливуд и Netflix
Карьера этой мексиканской актрисы охватывает как родную страну, так и Голливуд. Ана де ла Регер родилась в Веракрусе и начала свою карьеру в 1996 году. Она снялась в ряде известных фильмов и сериалов, включая «Суперначо» (2006), «Ковбои против пришельцев» (2011), «Книга жизни» (2014), «Нарко» (2015—2017) и «Голиаф» (2016—2021). Ана также активно участвует в социальных проектах и поддерживает мексиканскую культуру.
Что касается личной жизни, то де ла Регера не замужем. В середине 2000-х она недолго встречалась с мексиканским актером Эриком Элиасом, затем увлеклась американским телеведущим с мексиканскими корнями Хорхе Рамосом. После разрыва с ним Ана влюбилась в экономиста Томаса Руиса, с которым провела два года, а затем почти сразу закрутила роман с певцом Диего Бонетой, который младше Анны де ла Регеры на 13 лет. Отношения продлились до 2017 года.
О личной жизни, карьере и общественной деятельности актриса рассказывает в микроблоге, в котором регулярно делится свежими фото, кадрами со съемочных площадок и отрывками из своих работ
3. Ялица Апарисио: воспитательница, ставшая номинанткой на «Оскар»
Актриса родилась 11 декабря 1993 года в Тлахьяко, штат Оахака. По образованию Ялица Апарисио — педагог дошкольного образования и до съемок в кино работала воспитательницей.
Судьбоносный дебют в кино произошел в 2018 году, когда режиссер Альфонсо Куарон пригласил Апарисио исполнить роль Клео в фильме «Рома». Это стало ее первой актерской работой — и сразу же принесло номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль — впервые для женщины, принадлежащей к коренным народам Мексики.
В 2019 году Time включил Ялицу в список 100 самых влиятельных людей мира, а организация ЮНЕСКО удостоила ее звания Посла доброй воли. Личная жизнь актрисы остается закрытой — она не замужем и не упоминала о серьезных отношениях публично.
4. Кейт дель Кастильо: «Королева юга» и борец за права женщин
Карьера этой мексиканской актрисы охватывает более трех десятилетий и включает работу в телесериалах, фильмах и продюсерскую деятельность. Путь Кейт дель Кастильо к международному признанию начался с культовых теленовелл, а настоящим прорывом стала роль Терезы Мендозы в сериале «Королева юга» (2011), которая сделала ее звездой жанра нарко-драм.
В 2017 году Кейт расширила границы своего таланта, выступив продюсером политического триллера «Неуправляемая», где сыграла первую леди Мексики Эмилию Уркису. Роль стала мощным с социальной точки зрения заявлением о политике и женской свободе.
На фоне экранной активности Кейт дель Кастильо проявляет себя и как общественный деятель: она получила назначение послом мексиканской Комиссии по правам человека, продвигает кампанию против торговли людьми, выступает за гендерное равенство и громко говорит о проблемах посредством театральных проектов, включая моноспектакль, посвященный жертвам насилия в Сьюдад-Хуаресе.
Дель Кастильо дважды была замужем (за футболистом Луисом Гарсией и актером Аароном Диасом), и сейчас больше увлечена продюсерской и социальной деятельностью, нежели обустройством личной жизни.
5. Лупита Нионго: от «12 лет рабства» до «Черной Пантеры»
Оскаровский лауреат Лупита Нионго родилась 1 марта 1983 года в Мехико, в семье кенийских преподавателей. Вскоре после ее рождения семья вернулась в Африку, где Лупита выросла, получив двойное гражданство — она гордо называет себя кенианкой-мексиканкой.
Широкую известность Нионго получила после дебюта в кино — исполнительница роли Пэтси в драме «12 лет рабства» (2013) удостоилась «Оскара» как лучшая актриса второго плана, став первой и кенийкой, и мексиканкой, получившей эту награду. После этого Лупита сыграла Накию в супергеройской «Черной Пантере» и королеву космических пиратов в «Звездных войнах». Помимо этого, Нионго отметилась ролями в фильмах «Королева Катве», «Тихое место: День первый», озвучила персонажа в мультфильме «Дикий робот».
Лупита признавалась, что для актрисы с темной кожей было непросто пробиться в Голливуд. Однако теперь Нионго называют одной из самых красивых женщин мира, приглашают в рекламные кампании ведущих брендов и считают примером для нового поколения артистов.
6. Долорес дель Рио: первая мексиканская легенда Голливуда
Эта актриса стала одной из первых мексиканских звезд, сумевших завоевать признание в Голливуде в 1920—1930-х годах. Долорес дель Рио (1904—1983) родилась в богатой семье в Дуранго, с детства занималась танцами и мечтала о сцене. Ее красота и артистичность быстро открыли двери в киноиндустрию США, где в то время крайне редко появлялись актрисы латиноамериканского происхождения.
Дебют дель Рио состоялся в немых фильмах 1920-х, и уже вскоре она стала одной из главных кинозвезд того периода. Картины «Райская птичка» (1932) и «Полет в Рио» (1933), где она снялась вместе с юными Фредом Астером и Джинджер Роджерс, принесли ей огромную популярность. Долорес стала символом экзотической женственности, а ее образы часто ассоциировались с гламуром «золотой эры» Голливуда.
После перехода в звуковое кино карьера Долорес дель Рио в Америке постепенно пошла на спад, и она вернулась в Мексику, где уже вовсю наблюдался расцвет национального кинематографа. В 1940—1950-х актриса сыграла ключевые роли в классических фильмах мексиканского «золотого века» «Мария Канделария» (1943), «Дикий цветок» (1943), «Заброшенный дом» (1945).
Личная жизнь Долорес тоже вызывала интерес публики. Она была замужем за сценаристом Джайме дель Рио, а позже — за режиссером Седриком Гиббсом. Ее романтическими партнерами были Диего Ривера и Орсон Уэллс.
Сегодня Долорес дель Рио называют пионером, проложившим путь для мексиканских актрис в Голливуде. Ее элегантность, харизма и умение оставаться востребованной как в США, так и в Мексике сделали ее иконой кино и частью культурного наследия.