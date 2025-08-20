Что касается личной жизни, то де ла Регера не замужем. В середине 2000-х она недолго встречалась с мексиканским актером Эриком Элиасом, затем увлеклась американским телеведущим с мексиканскими корнями Хорхе Рамосом. После разрыва с ним Ана влюбилась в экономиста Томаса Руиса, с которым провела два года, а затем почти сразу закрутила роман с певцом Диего Бонетой, который младше Анны де ла Регеры на 13 лет. Отношения продлились до 2017 года.