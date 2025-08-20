Ричмонд
Невестка Анны Фроловцевой из «Ворониных» опровергла слухи об онкологии у актрисы

Невестка Анны Фроловцевой Эльмира ответила на появившиеся в СМИ слухи о заболевании артистки
Анна Фроловцева
Анна ФроловцеваИсточник: Legion-Media.ru

Невестка актрисы Анны Фроловцевой Эльмира Кузьменко назвала фейками новости об онкологическом заболевании, обнаруженном у звезды сериала «Воронины». Ее слова передает издание Starhit.

Как сообщила журналистам Кузьменко, слухи о страшном диагнозе у заслуженной артистки России — фейк.

«Это вброс! Я хочу, как юрист, предупредить об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации. И за распространение персональных данных, носящих специальный характер», — заявила она.

Ранее СМИ сообщили, что Анне Фроловцевой удалили злокачественную опухоль. Telegram-канал Mash утверждал, что актрисе поставили диагноз «онкологическое заболевание» и назначили химиотерапию.