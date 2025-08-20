Ричмонд
Михаила Ефремова заметили на лечении в кисловодском санатории

Shot: Ефремов проходит лечение в санатории Кисловодска за 300 тысяч рублей
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Заслуженного артиста России Михаила Ефремова заметили на лечении в Кисловодске. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, актер заселился в санаторий «Виктория», там он проходит программу восстановления после бронхолегочных заболеваний. Отмечается, что Ефремов остановился в номере повышенной комфортности, который стоит 16 тысяч рублей в сутки.

В программу лечения артиста входят консультации терапевта и пульмонолога, ингаляции, тимьяновые ванны, массаж, кислородные коктейли и другое.

«Сама программа требует находиться в санатории не менее двух недель. Весь отдых вместе с дорогой обошелся Ефремову примерно в 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Канал также уточняет, что актер пытается скрываться от других постояльцев, надевая солнцезащитные очки и кепку.

Ранее стало известно, что младшая дочь Михаила Ефремова и его супруги Софьи Кругликовой Надежда будет учиться на хореографа в США.