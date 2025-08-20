Звезда сериала «След» показал особенного сына, ради которого переехал в Израиль

Актер Евгений Кулаков, известный по роли программиста Ивана Тихонова в сериале «След», поделился в соцсети редкими кадрами с особенным сыном, ради которого эмигрировал в Израиль. Артист показал подписчикам, как Илья учится самостоятельно передвигаться по городу на инвалидной коляске с велоприставкой. Это заставляет мальчика преодолевать трудности и при необходимости просить о помощи.
Кулаков публично заявлял, что эмигрировал в сентябре 2022 года. Артист сначала улетел из России с сыном, страдающим ДЦП. Звезда «Следа» рассказывал, что служба национального страхования Израиля рассматривала их случай в индивидуальном порядке и выдала 18-летнему на тот момент Илье вид на жительство. Позже к Кулакову присоединились его жена актриса Ольга Бужор с дочерью.
Звезда «Следа» отмечал, что первенец учился в лучшей специализированной школе в Израиле. А после 21 года Илья будет жить отдельно от родителей и приезжать в гости, когда захочет. Артист отмечал, что Израиль дал большие возможности особенному сыну развиваться и не ощущать себя «лишним». По словам Кулакова, их здесь всегда тепло принимали, и уезжать из этой страны они пока не планируют.