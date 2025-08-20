Звезда сериала «След» показал особенного сына, ради которого переехал в Израиль

Звезда «Следа» отмечал, что первенец учился в лучшей специализированной школе в Израиле. А после 21 года Илья будет жить отдельно от родителей и приезжать в гости, когда захочет. Артист отмечал, что Израиль дал большие возможности особенному сыну развиваться и не ощущать себя «лишним». По словам Кулакова, их здесь всегда тепло принимали, и уезжать из этой страны они пока не планируют.