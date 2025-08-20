Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Алика Смехова снялась в объятиях сына в Италии

Актриса Алика Смехова призналась, что отдыхает с младшим сыном в Италии
Алика Смехова снялась в объятиях сына в Италии
Алика Смехова снялась в объятиях сына в ИталииИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Алика Смехова призналась, что отдыхает с младшим сыном в Италии. Звезда снялась в объятиях 17-летнего Макара и опубликовала фото в соцсети. Они позировали на фоне озера Гарда.

Знаменитость признавалась, что не заметила, как быстро повзрослел ее ребенок и превратился в молодого человека с «атлетическим телосложением». По словам актрисы, окружающие часто делают комплименты ее сыну, и она этим гордится.

Смехова не раскрывает имя отца подростка и не отвечает на слухи об этом. Артистка говорила, что экс-возлюбленный оставил ее, когда узнал о беременности, поэтому никаких контактов они не поддерживают. Сын актрисы носит ее знаменитую фамилию.

У звезды двое детей. Своего первенца Артема она родила в 2000 году от бизнесмена по имени Николай. Старший сын знаменитости в 2021 году окончил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и стал дипломированным специалистом в области международной экономики. Артистка рассказывала об успехах молодого человека в личном блоге, отмечая, что гордится его достижениями и рада, что первенец не пошел по ее стопам.