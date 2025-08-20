Алика Смехова снялась в объятиях сына в Италии

Актриса Алика Смехова призналась, что отдыхает с младшим сыном в Италии. Звезда снялась в объятиях 17-летнего Макара и опубликовала фото в соцсети. Они позировали на фоне озера Гарда.
Знаменитость признавалась, что не заметила, как быстро повзрослел ее ребенок и превратился в молодого человека с «атлетическим телосложением». По словам актрисы, окружающие часто делают комплименты ее сыну, и она этим гордится.
Смехова не раскрывает имя отца подростка и не отвечает на слухи об этом. Артистка говорила, что экс-возлюбленный оставил ее, когда узнал о беременности, поэтому никаких контактов они не поддерживают. Сын актрисы носит ее знаменитую фамилию.
У звезды двое детей. Своего первенца Артема она родила в 2000 году от бизнесмена по имени Николай. Старший сын знаменитости в 2021 году окончил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и стал дипломированным специалистом в области международной экономики. Артистка рассказывала об успехах молодого человека в личном блоге, отмечая, что гордится его достижениями и рада, что первенец не пошел по ее стопам.