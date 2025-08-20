67-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в «голом» платье без белья

Голливудская актриса Шэрон Стоун продемонстрировала фигуру в «голом» платье без белья. Фото опубликованы в соцсети.
67-летняя Стоун стала героиней нового выпуска испанского журнала Harper’s Bazaar. На одной из обложек актриса предстала в платье с экстремальными разрезами по бокам. При этом знаменитость отказалась от белья. Образ Шэрон Стоун дополнила босоножками на высоких каблуках. Актрисе уложили распущенные волосы. На другой обложке артистка позировала в жакете, колготках в сетку и туфлях на каблуках. Автором съемки выступил фотограф Эрик Майкл Рой.
Недавно актриса стала лицом рекламной кампании капсульной коллекции Mugler. На одном из кадров Шэрон Стоун предстала в темно-синем костюме в полоску, который состоял из жакета и мини-юбки. Артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость дополнила образ колготками, туфлями на каблуках и массивными серьгами.
Шэрон Стоун в 2001 году перенесла инсульт, и врачам с трудом удалось ее спасти. Актриса рассказывала, что мало кто верил в ее восстановление после сложной операции. Также с детства звезда «Основного инстинкта» страдает от сахарного диабета и находится на инсулинотерапии. Однако, по словам артистки, проблемы со здоровьем никогда не останавливали ее от занятий спортом. Сейчас Стоун активно практикует пилатес и йогу, а еще внимательно следит за питанием и не употребляет алкоголь.