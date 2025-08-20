Супруга Бориса Щербакова рассказала о состоянии артиста после сложной операции

Супруга артиста рассказала, что ухаживает за ним вместе с сыном. Щербакову делают перевязки, по квартире он передвигается на ходунках. Бронзова подчеркнула, что в больнице актер также получал необходимый уход, однако сам отказался от стационарного лечения.