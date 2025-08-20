Дюжева оштрафовали за уклонение от исполнения административного наказания

Такая статья КоАП РФ предусматривает ответственность за уклонение от исполнения административного наказания, включая штраф или обязательные работы. В таких случаях лицо может быть подвергнуто повторному штрафу, назначению административного ареста либо обязательных работ. Дела по этой статье рассматриваются мировыми судьями.