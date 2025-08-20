Дюжева оштрафовали за уклонение от исполнения административного наказания

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Мировой судья судебного участка № 183 района Очаково-Матвеевское Москвы привлек заслуженного артиста РФ Дмитрия Дюжева к административной ответственности по делу об уклонении от исполнения административного наказания. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Постановлением мирового судьи Дюжев Дмитрий Петрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей», — уточнили в суде.
Такая статья КоАП РФ предусматривает ответственность за уклонение от исполнения административного наказания, включая штраф или обязательные работы. В таких случаях лицо может быть подвергнуто повторному штрафу, назначению административного ареста либо обязательных работ. Дела по этой статье рассматриваются мировыми судьями.