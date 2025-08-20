Ричмонд
Документальный фильм про Оззи Осборна был отложен за несколько часов до премьеры

Изначально премьера фильма должна была состояться в понедельник, 18 августа, на канале BBC One
Оззи Осборн
Оззи ОсборнИсточник: Legion-Media.ru

Документальный фильм BBC «Оззи Осборн: возвращение домой» неожиданно был снят с показа и перенесен на более поздний срок всего за несколько часов до выхода. Первоначально премьера фильма должна была состояться в понедельник, 18 августа, на канале BBC One, менее чем через месяц после того, как Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет.

Телекомпания «отложила показ без объяснения причин и без изменения скорости трансляции, — говорится в официальном заявлении BBC. — График показа фильма изменился, и мы подтвердим новые подробности в нужное время».

Ранее предполагалось, что будущий проект станет сериалом, но все же в итоге был переформатирован в документальный фильм. Изменения пришлось внести из-за проблем со здоровьем легендарного музыканта.

«Оззи Осборн: возвращение домой» — это «трогательный портрет одной из самых интересных семей в мире в поворотный момент их истории», — говорится в официальном описании картины.