Документальный фильм про Оззи Осборна был отложен за несколько часов до премьеры

Документальный фильм BBC «Оззи Осборн: возвращение домой» неожиданно был снят с показа и перенесен на более поздний срок всего за несколько часов до выхода. Первоначально премьера фильма должна была состояться в понедельник, 18 августа, на канале BBC One, менее чем через месяц после того, как Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет.