Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе сходили на свидание в Будапеште

Кайли Дженнер состоит в отношениях с голливудским актером Тимоти Шаламе. В марте издание The Sun сообщило, что артист решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Инсайдер из окружения звезд заявил, что Тимоти Шаламе несколько недель советовался с близкими по поводу украшения. Голливудский актер искал ювелира в Нью-Йорке и Париже, однако в итоге предпочел французского дизайнера. По словам источника, артист выбрал кольцо, украшенное 150 бриллиантами.