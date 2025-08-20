Ричмонд
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе сходили на свидание в Будапеште

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер впервые за долгое время была замечена с возлюбленным, актером Тимоти Шаламе, после слухов о разрыве. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе подловили поклонники в Будапеште, где сейчас проходят съемки третьей части «Дюны». Влюбленные посетили одну из кофеен города. Сотрудники заведения опубликовали в соцсети совместное фото со знаменитостями. Модель была запечатлена в черном топе, а актер предпочел белую футболку, солнцезащитные очки и кепку.

«Сегодня Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе зашли в нашу кофейню в Будапеште. Мы были в таком замешательстве, что могли бы сойти за сумасшедших, но я думаю, вы это видите по нашим лицам», — написала одна из сотрудниц кофейни.

Кайли Дженнер состоит в отношениях с голливудским актером Тимоти Шаламе. В марте издание The Sun сообщило, что артист решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Инсайдер из окружения звезд заявил, что Тимоти Шаламе несколько недель советовался с близкими по поводу украшения. Голливудский актер искал ювелира в Нью-Йорке и Париже, однако в итоге предпочел французского дизайнера. По словам источника, артист выбрал кольцо, украшенное 150 бриллиантами.