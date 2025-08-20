59-летняя Холли Берри снялась в прозрачном наряде и венке из цветов

Голливудская актриса Холли Берри снялась в полупрозрачной комбинации с декольте. Знаменитость разместила фото в соцсети.
59-летняя Берри предстала перед камерой в черной полупрозрачной кружевной комбинации, под которую не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к образу венок из цветов. Знаменитость была запечатлена с уложенными распущенными волосами и без косметики.
На днях Холли Берри опубликовала в личном блоге фото, где предстала в красной майке, украшенной кружевом. При этом актриса не стала надевать бюстгальтер. Артистка предстала перед камерой с распущенными кудрявыми волосами. Знаменитость лежала в кругу в бассейне.