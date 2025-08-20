Зои Кравиц пришла на премьеру в платье с глубоким декольте и разрезом до бедра

Голливудская актриса Зои Кравиц вышла в свет в платье с глубоким декольте и вырезом до бедра. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
36-летняя Кравиц посетила гала-показ фильма «Пойман с поличным», который прошел 19 августа в Лондоне. На светском мероприятии актриса позировала в черном шелковом макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, украшенное белым бантом. Артистка добавила к образу босоножки на каблуках и серьги. Знаменитости сделали укладку и макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами. На премьере она позировала вместе с 34-летним коллегой Остином Батлером, который также сыграл в комедии.
В апреле Зои Кравиц спровоцировала слухи о романе с Остином Батлером. Они сблизились во время съемок фильма «Пойман с поличным». По словам собеседника издания The Sun, актеры проводили время в течение нескольких недель. При этом знаменитости пока не хотят объявлять о своих отношениях.
Позже Зои Кравиц и Остина Батлера заметили на последней постановке иммерсивной театральной компании Punchdrunk «Комната Виолы» в театре Shed в Хадсон-Ярдс. По информации журналистов, вместе с актерами был режиссер Даррен Аронофски. После шоу знаменитости отправились на ночную прогулку по Нью-Йорку.