Отметим, что Николь замужем за музыкантом Китом Урбаном с 2006 года. Их старшая дочь Сандэй Роуз родилась в 2008 году, а младшая, Фэйт Маргарет, появилась на свет в 2010 году с помощью суррогатной матери. Ранее актриса была замужем за Томом Крузом, вместе с которым усыновила двух детей.