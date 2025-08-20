Ричмонд
Николь Кидман опубликовала редкие семейные фото с дочерями и сестрой

Актриса поделилась кадрами летнего отпуска в соцсети

Актриса Николь Кидман поделилась в соцсети редкими семейными фотографиями, сделанными во время летнего отпуска. На снимках 58-летняя звезда позирует с дочерями Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет, а также с младшей сестрой Антонией и ее детьми.

Николь Кидман с дочерью Сандэй Роуз, фото: соцсети
Николь Кидман с дочерью Сандэй Роуз, фото: соцсети
Николь Кидман с дочерью Фэйт Маргарет, фото: соцсети
Николь Кидман с дочерью Фэйт Маргарет, фото: соцсети

В публикации Кидман отметила, что отпуск был наполнен летними впечатлениями, однако теперь настало время возвращаться к учебе. В рамках отдыха актриса также посетила музыкальный фестиваль, отпраздновала день рождения старшей дочери и провела время с многочисленными родственниками.

Николь Кидман с сестрой Антонией, фото: соцсети
Николь Кидман с сестрой Антонией, фото: соцсети

Накануне 17-летняя Сандэй Роуз дала свое первое интервью для журнала Nylon, где рассказала, как начала карьеру модели. Девушка особенно подчеркнула, что ее мать, Николь Кидман, поставила ей условие, что школа и учеба должны быть на первом месте.

Отметим, что Николь замужем за музыкантом Китом Урбаном с 2006 года. Их старшая дочь Сандэй Роуз родилась в 2008 году, а младшая, Фэйт Маргарет, появилась на свет в 2010 году с помощью суррогатной матери. Ранее актриса была замужем за Томом Крузом, вместе с которым усыновила двух детей.