Джессика Альба показала обновленный имидж после развода: «Шикарная»

Актриса Джессика Альба снялась в обновленном имидже после развода. Снимками она поделилась в соцсети.
44-летняя Альба вышла на публику в бежевых брюках-палаццо и жилете. Образ дополнила соломенная сумка. При этом актриса показала обновленный имидж. Она сделала холодное тонирование и контуринг прядей.
«Шикарная», «Выглядите потрясающе», «Красивая», — написали пользователи соцсетей в комментариях.
Артистка воспитывает 16-летнюю Онор Мари, 13-летнюю Хэвен Гарнер и 7-летнего Хейса, которых родила от кинопродюсера Кэша Уоррена. В январе 2025 года Альба объявила о разводе с мужем после 20 лет отношений. Они познакомились на съемках «Фантастической четверки». Инсайдеры уточняли, что Альба и Уоррен в качестве причины развода указали «непримиримые разногласия». По словам источника PageSix, у пары не было брачного договора. И они запросили совместную физическую и юридическую опеку над детьми.
Знаменитость отмечала, что занимается спортом практически каждый день, и это помогает ей в том числе справляться со стрессом. По словам звезды, если не успевает доехать до зала, то занимается дома. Весь необходимый спортивный инвентарь она давно закупила. Также Альба строго следит за питанием и редко позволяет себе нарушать режим. По признанию артистки, она не ищет отговорки, а постоянно работает над собой.
Ранее Джессика Альба трогательно поздравила дочь с 14-летием.