92-летняя звезда «Династии» показала фигуру в купальнике

Джоан Коллинз пять раз была замужем. Ее первым мужем был ирландский актер Максвелл Рид, с которым она была вместе с 1952 по 1956 год. Позже у нее была связь с Сидни Чаплином, братом Чарли Чаплина. В 1963 году она вышла замуж за певца и актера Энтони Ньюли. Она родила от него сына и дочь, а в 1971 году они развелись.