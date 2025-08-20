92-летняя звезда «Династии» показала фигуру в купальнике

Британская актриса Джоан Коллинз, наиболее известная по роли Алексис Колби в сериале «Династия», снялась в купальнике на отдыхе. Об этом сообщает PageSix.
92-летняя актриса снялась в слитном белом купальнике и розовой шляпе на отдыхе в Сен-Тропе. Образ дополнила розовая шляпа, массивные серьги-подвески, кольца, браслеты и ожерелья с голубыми камнями. Джоан Коллинз также сделала макияж с красной помадой и угольно-черными стрелками.
Джоан Коллинз пять раз была замужем. Ее первым мужем был ирландский актер Максвелл Рид, с которым она была вместе с 1952 по 1956 год. Позже у нее была связь с Сидни Чаплином, братом Чарли Чаплина. В 1963 году она вышла замуж за певца и актера Энтони Ньюли. Она родила от него сына и дочь, а в 1971 году они развелись.
В третий раз она вышла замуж в 1973 году за руководителя студии Apple Records Рона Касса, который стал отцом ее дочери. Они развелись в 1983 году. Спустя два года актриса вышла замуж за шведского певца Питера Холма. Ее пятым мужем стал театральный менеджер Перси Гибсон, который моложе актрисы на 32 года.