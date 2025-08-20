Существует несколько версий развития событий. По одной из них, в основу ляжет продолжение книги Лорен Вайсбергер, вышедшее в 2013 году. В этой истории действие разворачивается спустя почти десять лет после событий первой части: Энди и Эмили становятся со-редакторами успешного журнала, но внезапное возвращение Миранды Пристли снова меняет их жизнь.