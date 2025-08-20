Ричмонд
«Дьявол носит Prada 2»: что известно о датах выхода фильма в 2025 году

Сиквел фильма 2006 года еще не вышел, но уже стал одним из самых обсуждаемых. Рассказываем, когда состоится премьера «Дьявол носит Prada 2», какие сюжетные повороты ждут Миранду Пристли и кто снимается в главных ролях.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Мэрил Стрип в роли Миранды Присли в фильме Дьявол носит Prada
Мэрил Стрип в роли Миранды Пристли в фильме «Дьявол носит Prada»

Почти двадцать лет спустя культовая комедия о мире высокой моды возвращается на большие экраны. «Дьявол носит Prada 2» обещает вновь столкнуть зрителей с жестким ритмом глянца, карьерными амбициями и харизмой Миранды Пристли. В статье мы собрали все свежие новости о фильме: расскажем, когда ждать премьеру, где проходят съемки, кто вернется в актерский состав и какие сюжетные линии готовит продолжение.

Когда выйдет фильм «Дьявол носит Prada 2»: последние новости

После долгих лет слухов и ожидания, наконец-то назван точный день — сиквел культовой модной комедии выйдет весной 2026 года. Это будет настоящий подарок для фанатов — ровно через два десятилетия после оригинала, премьера которого состоялась в 2006 году.

Работа над продолжением стартовала в июле 2024 года. А вот съемки стартовали в июне 2025 года в Нью-Йорке. Спойлер: на площадке снова можно увидеть многих героинь и героев оригинала.

Где проходят съемки фильма «Дьявол носит Prada 2»

Энн Хэтэуэй и Патрик Браммелл на съемках Дьявол носит Prada 2
Энн Хэтэуэй и Патрик Браммелл на съемках фильма «Дьявол носит Prada 2»Источник: Legion-Media.ru

Съемки сиквела проходят в Нью-Йорке, где съемочной группе удалось задействовать сразу несколько характерных точек Манхэттена. Например, актеров можно увидеть на улицах Midtown и вдоль East 73-й Street между Park Avenue и Lexington Avenue. Некоторые источники также упоминают 6-ю авеню на Манхэттене как одну из съемочных локаций.

Производство идет под кодовым названием Cerulean, что является отсылкой к культовой «пуловерной» сцене из оригинального фильма.

Но действие разворачивается не только в США. Часть сцен запланирована к съемке в Италии, в таких fashion-центрах, как Милан и Флоренция, что добавит международного шика и атмосферности продолжению.

Кто снимается в фильме «Дьявол носит  Prada 2»

Энн Хэтэуэй и Стенли Туччи Энди и Найджела в фильме Дьявол носит Prada
Энн Хэтэуэй и Стенли Туччи в роли Энди и Найджела в фильме «Дьявол носит Prada»

Главная интрига сиквела — актерский состав. Создатели подтвердили, что в проект возвращаются исполнители культовых ролей, но в то же время к ним присоединяются новые звезды Голливуда. Первые кадры со съемок уже вызвали бурю эмоций: зрители отмечают, что Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант выглядят так, будто со времен оригинала прошло всего несколько лет.

В ролях:

Также среди приглашенных актеров — Люси Лью, Джастин Теру, Б. Дж. Новак и Полин Шаламе. Отдельный интерес вызывает участие Симон Эшли, которой досталась «секретная» роль.

В новой части не появится Эдриан Гренье, сыгравший парня Энди в оригинальном фильме. По слухам, роль нового возлюбленного главной героини достанется Патрику Браммеллу.

Содержание фильма «Дьявол носит  Prada 2»

Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй в роли Миранды и Энди в фильме Дьявол носит Prada
Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй в роли Миранды и Энди в фильме «Дьявол носит Prada»

Создатели проекта тщательно скрывают детали сюжета, поэтому поклонникам остается лишь гадать, какую именно историю они увидят на экране.

Существует несколько версий развития событий. По одной из них, в основу ляжет продолжение книги Лорен Вайсбергер, вышедшее в 2013 году. В этой истории действие разворачивается спустя почти десять лет после событий первой части: Энди и Эмили становятся со-редакторами успешного журнала, но внезапное возвращение Миранды Пристли снова меняет их жизнь.

Однако индустрия кино обсуждает и другой вариант. Согласно версии Variety, акцент может быть смещен на кризис печатных медиа. Эмили якобы возглавляет влиятельное рекламное агентство и отказывается поддерживать журнал Миранды. На фоне падения традиционных изданий между бывшими коллегами вспыхивает борьба за влияние в новом медиамире.