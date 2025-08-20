Звезды на красной дорожке
В Калининграде состоялось открытие фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче». По красной дорожке прошлись звезды отечественного кино Олеся Судзиловская, Любовь Толкалина с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской, Федор Бондарчук, Елена Николаева, Анна Цуканова-Котт, Катерина Шпица и многие другие.
Церемония открытия традиционно началась с концерта органной музыки в Кафедральном соборе, а затем переместилась в Калининградский драматический театр.
Песни от Стоянова
Ведущими мероприятия стали представители разных поколений актеров — Олег Савостюк и Юрий Стоянов. Вечер начался с авторской песни «Ленинградская» в исполнении Стоянова, после чего Савостюк пошутил, что произошла накладка, и сейчас в драматическом театре проходит не музыкально-поэтический вечер Юрия Николаевича, а церемония открытия кинофестиваля.
На протяжении всей церемонии Стоянов играл роль матерого артиста, который готов научить младшего коллегу, как стоит вести мероприятие. При этом Юрий Николаевич представлял членов жюри в стихах.
В рамках церемонии музыкант Евгений Маргулис исполнил песни «О себе» и «Мой друг», а по завершении вечера зрителям показали фильм-альманах, состоящий из шести короткометражек участников «Короче» прошлого года.
Жюри и программа
В 2025 году в жюри короткого метра вошли Анна Чиповская, Роман Евдокимов, Евгений Сангаджиев и Михаил Врубель, а дебютный полный метр поручили оценивать Игорю Толстунову, Андрею Прошкину, Илье Тилькину и Сабине Еремееевой.
В программу фестиваля «Короче 2025» вошли 27 короткометражных работ, в числе которых есть режиссерские работы Егора Корешкова, Даниила Воробьева, Глеба Хлебникова (сына режиссера Бориса Хлебникова), а также экс-солиста группы «Корни» Павла Артемьева.
В конкурсе полнометражных дебютов представлены шесть картин с участием Александры Бортич («Счастлив, когда ты нет»), Марка Эйдельштейна («Ганди молчал по субботам»), Милы Ершовой («Сводишь с ума»), Инги Оболдиной («Три свадьбы и один побег»), Владислава Ветрова («Взрослый сын»), Максима Щеголева («Мальчик-птица») и других артистов.
Кроме того, на фестивале будут показаны короткометражные фильмы программы «Короче. Звезды», среди которых есть режиссерская работа Евгения Цыганова с Юлией Снигирь, режиссерские дебюты актеров Тараса Шевченко и Светланы Степанковской, а также картины с участием Юлии Пересильд, Антона Филипенко, Никиты Ефремова, Алены Бабенко, Виктории Исаковой и других звезд.
Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» проходит в Калининграде с 19 по 24 августа.