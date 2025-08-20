Ведущими мероприятия стали представители разных поколений актеров — Олег Савостюк и Юрий Стоянов. Вечер начался с авторской песни «Ленинградская» в исполнении Стоянова, после чего Савостюк пошутил, что произошла накладка, и сейчас в драматическом театре проходит не музыкально-поэтический вечер Юрия Николаевича, а церемония открытия кинофестиваля.