Стало известно, кто сыграет братьев и сестру рыжеволосого волшебника Рона Уизли в сериале по «Гарри Поттеру». Компания HBO показала фотографию, где запечатлены «дети Уизли».
Фредом и Джорджем Уизли станут близнецы Тристан и Габриэль Харланды. Перси Уизли сыграет Рори Спунер, а роль Джинни исполнит Грейси Кокрейн.
На первом плане на снимке — Аластер Стаут, ранее утвержденный на роль Рона, лучшего друга Гарри.
Уже известно, что мать семейства Уизли, Молли, сыграет Кэтрин Паркинсон. Роль мальчика, который выжил, исполнит Доминик Маклафлин, а Гермионой Грейнджер станет Арабелла Стэнтон.
Джон Литгоу будет Альбусом Дамблдором, Паапа Эссьеду заявлен как Северус Снейп, Джанет МакТир предстанет в роли Минервы МакГонагалл, а Ник Фрост — в образе Рубеуса Хагрида.
Ранее Кино Mail рассказывал все, что известно о выходе нового сериала о Гарри Поттере.