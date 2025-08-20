Ричмонд
Названы актеры, которые сыграют детей Уизли в новом сериале по «Гарри Поттеру»

Знакомьтесь с Фредом, Джорджем, Перси и Джинни Уизли
Тристан Харланд, Габриэль Харланд, Рори Спунер, Грейси Кокрейн, Аластер Стаут / Фото: соцсети
Тристан Харланд, Габриэль Харланд, Рори Спунер, Грейси Кокрейн, Аластер Стаут / Фото: соцсети

Стало известно, кто сыграет братьев и сестру рыжеволосого волшебника Рона Уизли в сериале по «Гарри Поттеру». Компания HBO показала фотографию, где запечатлены «дети Уизли».

Фредом и Джорджем Уизли станут близнецы Тристан и Габриэль Харланды. Перси Уизли сыграет Рори Спунер, а роль Джинни исполнит Грейси Кокрейн.

На первом плане на снимке — Аластер Стаут, ранее утвержденный на роль Рона, лучшего друга Гарри.

Уже известно, что мать семейства Уизли, Молли, сыграет Кэтрин Паркинсон. Роль мальчика, который выжил, исполнит Доминик Маклафлин, а Гермионой Грейнджер станет Арабелла Стэнтон.

Джон Литгоу будет Альбусом Дамблдором, Паапа Эссьеду заявлен как Северус Снейп, Джанет МакТир предстанет в роли Минервы МакГонагалл, а Ник Фрост — в образе Рубеуса Хагрида.