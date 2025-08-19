Ричмонд
Гари Олдман откровенно рассказал о борьбе с алкоголизмом

Актер заявил, что из-за алкоголизма мог попасть в психиатрическую больницу
Гари Олдман
Гари ОлдманИсточник: Rex / Fotodom.ru

Звезда «Гарри Поттера» Гари Олдман рассказал, что не употребляет алкоголь уже 28 лет. О борьбе с зависимостью он откровенно побеседовал с The Hollywood Reporter.

По словам 67-летнего Олдмана, свое прекрасное самочувствие он связывает с трезвостью.

«Прошло 28 лет. Был момент, когда я думал, что не смогу продержаться и 28 секунд без выпивки», — заявил он.

Актер добавил, что все его любимые герои — фильмов, театра, спорта, мюзиклов — были пьяницами и наркоманами.

«Все они были поэтами и художниками, пережившими мучения. Ты равняешься на них, романтизируешь их и хочешь подражать им», — объяснил он причины своего алкоголизма.

Сам артист начал пить, потому что в его окружении это было социальной нормой. Однако однажды привычка вышла из-под контроля.

«Моя жизнь, в том числе личная, стала неизмеримо лучше, когда я отказался жить в тумане. Если бы я продолжал в том же духе, я бы сейчас здесь с вами не сидел. Я мог бы быть мертв либо попал в психиатрическую больницу», — заключил он.