Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

49-летняя Милла Йовович в топе с глубоким декольте снялась с мужем

Актриса поделилась фото с мужем на отдыхе
49-летняя Милла Йовович в топе с глубоким декольте снялась с мужем
49-летняя Милла Йовович в топе с глубоким декольте снялась с мужемИсточник: www_gazeta_ru

Голливудская актриса Милла Йовович продемонстрировала фигуру в топе с глубоким декольте. Знаменитость разместила фото в соцсети.

49-летняя Йовович показала кадры, сделанные во время отдыха с семьей на Гавайях и в штате Юта. На одном из снимков актриса была запечатлена со своим супругом Полом Андерсеном на закате на фоне океана. Артистка позировала в черном топе на бретелях с глубоким декольте, а ее муж предстал в белой рубашке. Знаменитость уложила волосы и сделала макияж с розовой помадой.

У Миллы Йовович есть трое детей от английского кинорежиссера Пола Андерсона, с которым она познакомилась на съемках фильма «Обитель зла». Супруги воспитывают дочерей Дэшилл, Эвер и Ошин.

Милла Йовович признавалась подписчикам, что они с Полом Андерсоном прошли в семейной жизни через многие проблемы, но муж смотрит на нее с такой же любовью, как и в начале их романа. По словам знаменитости, ей очень повезло с партнером, который стал еще и заботливым, внимательным отцом.