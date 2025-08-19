49-летняя Милла Йовович в топе с глубоким декольте снялась с мужем

Милла Йовович признавалась подписчикам, что они с Полом Андерсоном прошли в семейной жизни через многие проблемы, но муж смотрит на нее с такой же любовью, как и в начале их романа. По словам знаменитости, ей очень повезло с партнером, который стал еще и заботливым, внимательным отцом.