Дочь Пересильд показала фигуру в коротких шортах

Дочь актрисы Юлии Пересильд, Анна Пересильд, продемонстрировала фигуру в коротких шортах. Артистка опубликовала фото в соцсети.
16-летняя актриса снялась в рекламной кампании модного бренда. На одном из кадров она позировала в белом пушистом комплекте, который состоял из укороченного худи и шортов. Девушка также надела светлый топ под костюм. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.
Несколько недель назад Анна Пересильд и певец Ваня Дмитриенко появились на концерте в Красноярске. Один из зрителей заснял влюбленных на камеру. В ролике, опубликованном в соцсетях, поп-исполнитель помогает девушке спуститься, обняв ее за талию.
Ранее Дмитриенко восхитился новыми снимками Анны Пересильд.