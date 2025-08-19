Ричмонд
Дочь Пересильд показала фигуру в коротких шортах

Анна Пересильд показала фото в откровенном наряде

Дочь актрисы Юлии Пересильд, Анна Пересильд, продемонстрировала фигуру в коротких шортах. Артистка опубликовала фото в соцсети.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

16-летняя актриса снялась в рекламной кампании модного бренда. На одном из кадров она позировала в белом пушистом комплекте, который состоял из укороченного худи и шортов. Девушка также надела светлый топ под костюм. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.

Несколько недель назад Анна Пересильд и певец Ваня Дмитриенко появились на концерте в Красноярске. Один из зрителей заснял влюбленных на камеру. В ролике, опубликованном в соцсетях, поп-исполнитель помогает девушке спуститься, обняв ее за талию.

Ранее Дмитриенко восхитился новыми снимками Анны Пересильд.