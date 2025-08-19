Дженна Ортега призналась, что пугало ее в начале карьеры

Недавно Дженна Ортега дала интервью, в котором рассказала о детстве и страхах, с которыми она сталкивалась во время съемок. Девушка поделилась, что в начале своей карьеры не чувствовала, что имеет право голоса.
«Для многих людей, особенно для женщины, быть молодой и напористой очень тяжело. Я всегда знала, каково это — не иметь права голоса, и это до сих пор пугает меня. Я не хочу снова оказаться в такой ситуации», — откровенно поделилась актриса переживаниями.
Дженна отметила, что самое важное для нее при этом — быть уверенной, что ее голос использован в благих целях и положительно влияет на других людей и развитие кинематографа в целом.
«Большую часть своей карьеры я не знала, как выразить себя. Я была очень молода, я ничего не знала об этой отрасли. Возможно, из-за того, что в прошлом у меня был не самый лучший профессиональный опыт, я замкнулась в себе и стала очень неуверенной в своем деле», — также рассказала актриса о своем непростом пути в киноиндустрии.
Ортега объяснила, что, по ее мнению, рабочая среда всегда должна быть ориентирована на сотрудничество и взаимопомощь. Актриса убеждена, что «лучшая работа часто рождается из коллективного видения».