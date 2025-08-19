Антон Лапенко объяснил, почему взял паузу в карьере

«Я не сижу на игле популярности, спокойно к этому отношусь. Не люблю ходить на премьеры, когда собирается много людей, стараюсь этого избегать. Даже в контрактах где-то пишу, что приду на премьеру фильма только по своему желанию», — рассказал артист.