Антон Лапенко объяснил, почему взял паузу в карьере

Актер признался, что не гонится за популярностью
Антон Лапенко
Антон Лапенко

Актер Антон Лапенко рассказал в подкасте Александра Соколовского, что пока взял паузу в творческих проектах и стал реже появляться в соцсетях.

Лапенко объяснил, что взял перерыв на переосмысление и наработку нового опыта, идей и мыслей.

«В какой-то момент неизбежно наступает опустошение. Ты обращаешься к себе, снова накапливаешь, смотришь, изучаешь и думаешь», — поделился актер.

Артист добавил, что не гонится за популярностью. Он пока не планирует выпускать никакие шоу. Его больше интересуют театральные проекты.

«Я не сижу на игле популярности, спокойно к этому отношусь. Не люблю ходить на премьеры, когда собирается много людей, стараюсь этого избегать. Даже в контрактах где-то пишу, что приду на премьеру фильма только по своему желанию», — рассказал артист.

В апреле вышел сериал «Актерище» с Лапенко и Дмитрием Нагиевым в главных ролях. По сюжету, суперзвезда попадает в скандал с блогером-кинокритиком. Чтобы вернуть репутацию и избежать суда, артист вынужден сыграть главную роль в никому не известной постановке блогера в провинциальном ДК.