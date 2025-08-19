Джимми Киммел рассказал, что Мэтт Дэймон чуть не задохнулся у него дома

В новом интервью 57-летний ведущий Джимми Киммел рассказал, что однажды пригласил 54-летнего Мэтта Дэймона к себе домой на ужин.
«Я приготовил свиные ребрышки. Он пришел поздно, был очень голоден и начал быстро есть. И он подавился свиным ребром. Оно застряло у него в горле примерно на полтора часа», — вспомнил инцидент Джимми.
«Я сказал его брату: “Нам нужно отвезти его в больницу”, потому что, если он умрет у меня дома, я проведу в тюрьме остаток жизни. Я никогда не смогу объяснить это иначе, кроме как убийством. Мы много смотрели видео и в конце концов пришли к выводу, что нужно давать ему понемногу хлеба, чтобы ребро опустилось в желудок», — продолжил телеведущий. В итоге это сработало.