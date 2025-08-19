Квентин Тарантино поставит театральную пьесу в Лондоне

По словам постановщика культовых картин «Криминальное чтиво» и «Убить Билла», текст будущего проекта уже написан, а подробно заниматься спектаклем он планирует начать в первые месяцы 2026 года. Тарантино также отметил, что хотел бы поставить пьесу в Театре Вест-Энда в Лондоне, что займет у него около двух лет.