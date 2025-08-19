52-летняя Юлия Высоцкая снялась в купальнике

Актрису, телеведущую Юлию Высоцкую сняли на видео в купальнике. Звезда в этот момент была в гардеробной и одевалась, чтобы идти на пляж. Артистка не сразу заметила скрытую съемку, но в конце улыбнулась. Она показала эти кадры подписчикам в соцсети.
Телеведущая не раз рассказывала в интервью, как следит за лицом и фигурой. Она придерживается правильного питания: не ест фаст-фуд и периодически устраивает разгрузочные дни, употребляя в пищу только свежевыжатые соки, травяные чаи, овощные бульоны и холодные супы.
А также актриса активно занимается спортом — бегом, плаванием и скандинавской ходьбой. Высоцкая подчеркивала, что никогда не делала пластических операций. По словам знаменитости, она боится даже «стандартных уколов красоты» из-за непредсказуемых результатов, которые могут нарушить «экспрессию» лица.
Ранее Кончаловский трогательно поздравил Высоцкую с днем рождения.