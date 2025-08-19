Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

52-летняя Юлия Высоцкая снялась в купальнике

Актриса показала видео, на котором ее запечатлели в купальнике
Юлию Высоцкую сняли на видео в купальнике
Юлию Высоцкую сняли на видео в купальникеИсточник: www_gazeta_ru

Актрису, телеведущую Юлию Высоцкую сняли на видео в купальнике. Звезда в этот момент была в гардеробной и одевалась, чтобы идти на пляж. Артистка не сразу заметила скрытую съемку, но в конце улыбнулась. Она показала эти кадры подписчикам в соцсети.

Телеведущая не раз рассказывала в интервью, как следит за лицом и фигурой. Она придерживается правильного питания: не ест фаст-фуд и периодически устраивает разгрузочные дни, употребляя в пищу только свежевыжатые соки, травяные чаи, овощные бульоны и холодные супы.

А также актриса активно занимается спортом — бегом, плаванием и скандинавской ходьбой. Высоцкая подчеркивала, что никогда не делала пластических операций. По словам знаменитости, она боится даже «стандартных уколов красоты» из-за непредсказуемых результатов, которые могут нарушить «экспрессию» лица.

Ранее Кончаловский трогательно поздравил Высоцкую с днем рождения.