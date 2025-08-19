Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Восьмидесятых» вышла в свет с сыном от гитариста Uma2rman Кристовского

Актриса Наталья Земцова появилась на публике с 11-летним сыном

Актриса Наталья Земцова вышла в свет с сыном от гитариста Uma2rman Сергея Кристовского. Звезда сериала «Восьмидесятые» приехала с 11-летним Иваном на премьеру фильма «Ритмы мечты» и поделилась кадрами с красной дорожки в соцсети.

Наталья Земцова с сыном Иваном, фото: пресс-служба
Наталья Земцова с сыном Иваном, фото: пресс-служба

Знаменитость в 2022 году призналась, что развелась с музыкантом, подчеркнув, что брак рухнул из-за ее профессии. По мнению звезды, пара должна быть как единомышленники, а бывший муж отказывался разделять ее интересы, и недопонимание с каждым годом только усиливалось.

Земцова подчеркивала, что сохранила с гитаристом дружеские отношения ради ребенка и никогда не препятствовала общению сына с отцом. Но, по словам актрисы, их разобщению способствует новая супруга Кристовского, которая блокирует ее номер в телефоне у музыканта. Артистка публично высмеивала такое поведение женщины.

Земцова недавно призналась в интервью, что решила подарить сыну на 18-летие курс психотерапии. По словам актрисы, ее не учили быть правильной матерью, и она считает себя странным родителем.