Звезда «Восьмидесятых» вышла в свет с сыном от гитариста Uma2rman Кристовского

Актриса Наталья Земцова вышла в свет с сыном от гитариста Uma2rman Сергея Кристовского. Звезда сериала «Восьмидесятые» приехала с 11-летним Иваном на премьеру фильма «Ритмы мечты» и поделилась кадрами с красной дорожки в соцсети.
Знаменитость в 2022 году призналась, что развелась с музыкантом, подчеркнув, что брак рухнул из-за ее профессии. По мнению звезды, пара должна быть как единомышленники, а бывший муж отказывался разделять ее интересы, и недопонимание с каждым годом только усиливалось.
Земцова подчеркивала, что сохранила с гитаристом дружеские отношения ради ребенка и никогда не препятствовала общению сына с отцом. Но, по словам актрисы, их разобщению способствует новая супруга Кристовского, которая блокирует ее номер в телефоне у музыканта. Артистка публично высмеивала такое поведение женщины.
Земцова недавно призналась в интервью, что решила подарить сыну на 18-летие курс психотерапии. По словам актрисы, ее не учили быть правильной матерью, и она считает себя странным родителем.