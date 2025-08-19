Ричмонд
Сарик Андреасян объявил об окончании съемок «Сказки о царе Салтане»

Режиссер сообщил, что премьера фильма намечена на 12 февраля 2026 года
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане», Tеlеgram-канал «Кинокомпания братьев Андреасян»
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане», Tеlеgram-канал «Кинокомпания братьев Андреасян»

Режиссер Сарик Андреасян объявил об окончании съемок экранизации произведения Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о царе Салтане». Об этом он сообщил в своем в Telegram-канале.

Андреасян также опубликовал фотографии со съемок проекта.

Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане», Tеlеgram-канал «Кинокомпания братьев Андреасян»
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане», Tеlеgram-канал «Кинокомпания братьев Андреасян»

«В субботу отсняли заключительную сцену. Релиз намечен на 12 февраля 2026 года, аккурат ко Дню всех влюбленных. Пока ждем трейлер и наслаждаемся свежими кадрами», — говорится в сообщении.

Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане», Tеlеgram-канал «Кинокомпания братьев Андреасян»
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане», Tеlеgram-канал «Кинокомпания братьев Андреасян»

Известно, что в фильме сыграли Павел Прилучный, супруга режиссера Елизавета Моряк, Владимир Сычев, Антон Богданов и другие известные артисты.

Ранее стало известно, что Сарик Андреасян снимет фильм по классическому роману Льва Толстого «Война и мир». По словам автора «Онегина», сейчас проходят пробы на главные роли в грядущем проекте.