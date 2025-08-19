Ричмонд
Звезда «Не родись красивой» показала себя в образе царицы

Юлия Такшина примерила наряд в древнерусском стиле

Юлия Такшина показала видео из гримерки, где для нее создавали образ царицы Тамары. Актриса сейчас снимается в картине «Царевна Несмеяна».

Юлия Такшина на съемках, фото: соцсети
Юлия Такшина на съемках, фото: соцсети
Юлия Такшина на съемках, фото: соцсети
Юлия Такшина на съемках, фото: соцсети

Такшина запечатлела момент, как ей надевают парик с белоснежными волосами и укладывают их в прическу. Также звезде «Не родись красивой» нанесли яркий макияж, а затем она надела роскошный костюм в древнерусском стиле и дополнила образ соответствующим головным убором.

Юлия Такшина на съемках, фото: соцсети
Юлия Такшина на съемках, фото: соцсети
Юлия Такшина на съемках, фото: соцсети
Юлия Такшина на съемках, фото: соцсети

Артистка сняла видео и со своей коллегой Анастасией Красовской, которая играет Царевну Несмеяну. Они вместе появились перед камерой в образах своих персонажей.

Юлия Такшина и Анастасия Красовская на съемках, фото: соцсети
Юлия Такшина и Анастасия Красовская на съемках, фото: соцсети

«Вы выглядите как настоящая королева — величественно, утонченно и ослепительно», «Юлия, вам очень идет этот образ. Вы великолепны», «Красота необыкновенная», «Какой красивый костюм, и вы в нем, естественно», «Прекрасная! Настоящая царица! Превосходный образ», — писали поклонники.

Ранее Юлия Такшина призналась: она жалеет, что не вышла замуж за коллегу Григория Антипенко, от которого родила двух сыновей. 