Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Шэрон Стоун рассказала о свидании с популярным рэпером моложе нее на 17 лет

Актриса заявила, что ходила на свидание с рэпером Nelly
Шэрон Стоун
Шэрон СтоунИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Шэрон Стоун ходила на свидание с популярным рэпером, который моложе нее на 17 лет. Об этом сообщает издание New York Post.

Шэрон Стоун на шоу Watch What Happens Live With Andy Cohen ответила на слухи о романе с рэпером Nelly. Актриса заявила, что однажды ходила на свидание с артистом. При этом знаменитость уточнила, что второй встречи у них не было.

Шэрон Стоун в 2001 году перенесла инсульт, и врачам с трудом удалось ее спасти. Актриса рассказывала, что мало кто верил в ее восстановление после сложной операции.

Также с детства звезда «Основного инстинкта» страдает от сахарного диабета и находится на инсулинотерапии. Однако, по словам артистки, проблемы со здоровьем никогда не останавливали ее от занятий спортом. Сейчас Стоун активно практикует пилатес и йогу, а еще внимательно следит за питанием и не употребляет алкоголь.

Шэрон Стоун также занимается воспитанием троих приемных сыновей: Роэна, Лэрда и Куинна.

Ранее Стоун впервые за долгое время вышла в свет с тремя приемными сыновьями.