Шэрон Стоун рассказала о свидании с популярным рэпером моложе нее на 17 лет

Голливудская актриса Шэрон Стоун ходила на свидание с популярным рэпером, который моложе нее на 17 лет. Об этом сообщает издание New York Post.
Шэрон Стоун на шоу Watch What Happens Live With Andy Cohen ответила на слухи о романе с рэпером Nelly. Актриса заявила, что однажды ходила на свидание с артистом. При этом знаменитость уточнила, что второй встречи у них не было.
Шэрон Стоун в 2001 году перенесла инсульт, и врачам с трудом удалось ее спасти. Актриса рассказывала, что мало кто верил в ее восстановление после сложной операции.
Также с детства звезда «Основного инстинкта» страдает от сахарного диабета и находится на инсулинотерапии. Однако, по словам артистки, проблемы со здоровьем никогда не останавливали ее от занятий спортом. Сейчас Стоун активно практикует пилатес и йогу, а еще внимательно следит за питанием и не употребляет алкоголь.
Шэрон Стоун также занимается воспитанием троих приемных сыновей: Роэна, Лэрда и Куинна.
Ранее Стоун впервые за долгое время вышла в свет с тремя приемными сыновьями.