Пенелопа Крус и Хавьер Бардем впервые за долгое время появились вместе на публике

С 2007 года Пенелопа Крус состоит в отношениях с актером Хавьером Бардемом. Пара познакомилась после совместных съемок в фильме Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». В 2010 году звезды связали себя узами брака в доме общего друга на Багамах. Спустя год у пары родился сын Леонардо, а в 2013-м на свет появилась дочь Луна. Пара регулярно появляется вместе на публике, а также на светских мероприятиях и кинопремьерах по всему миру.