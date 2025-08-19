Пенелопа Крус и Хавьер Бардем впервые за долгое время появились вместе на публике

Голливудскую актрису Пенелопу Крус засняли с мужем Хавьером Бардемом. Кадры опубликованы в TikTok.
51-летняя Крус и 56-летний Бардем посетили концерт рэпера Bad Bunny в Пуэрто-Рико. На видео, снятых гостями, актриса была запечатлена в черном боди с декольте, кружевной накидке в тон и голубых джинсах-клеш с ремнем Chanel. Муж артистки появился на мероприятии в белой рубашке, кепке и джинсовых шортах. В роликах супруги танцевали и подпевали исполнителю.
С 2007 года Пенелопа Крус состоит в отношениях с актером Хавьером Бардемом. Пара познакомилась после совместных съемок в фильме Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». В 2010 году звезды связали себя узами брака в доме общего друга на Багамах. Спустя год у пары родился сын Леонардо, а в 2013-м на свет появилась дочь Луна. Пара регулярно появляется вместе на публике, а также на светских мероприятиях и кинопремьерах по всему миру.