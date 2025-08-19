54-летняя Алена Хмельницкая показала фигуру в бикини

Актриса Алена Хмельницкая показала фигуру в бикини. Звезда позировала на доске для сап-серфинга в желтом купальнике, дополнив образ ярким солнцезащитным лонгсливом. Она опубликовала фото в соцсети.
«Мало говорю, много плаваю. Спасибо за все. Но знаю точно, когда расслаблюсь и войду в ритм отдыха, надо будет уезжать», — отметила 54-летняя артистка.
Хмельницкая рассказывала, что следит за питанием и активно занимается фитнесом, чтобы быть в хорошей форме. Она периодически делится в соцсетях кадрами со своих тренировок, показывая эффективные упражнения на разные группы мышц.
Знаменитость отдыхает за границей одна. Недавно стало известно, что актриса рассталась с возлюбленным, который моложе нее на 13 лет. Хмельницкая семь лет состояла в отношениях с бизнесменом Александром Синюшиным, но замуж за него так и не вышла.
Артистка была женой режиссера Тиграна Кеосаяна, в браке у них родились две дочери. Супруги официально развелись в 2014 году. Хмельницкая неоднократно говорила в интервью, что с экс-супругом и его нынешней женой Маргаритой Симоньян у нее сложились дружеские отношения. Их брак подходил к логичному завершению, поэтому расставание стало лучшим решением. У артистки нет обиды на Кеосаяна за то, что он ушел из семьи, когда их младшему ребенку было два года.