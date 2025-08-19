54-летняя Алена Хмельницкая показала фигуру в бикини

Артистка была женой режиссера Тиграна Кеосаяна, в браке у них родились две дочери. Супруги официально развелись в 2014 году. Хмельницкая неоднократно говорила в интервью, что с экс-супругом и его нынешней женой Маргаритой Симоньян у нее сложились дружеские отношения. Их брак подходил к логичному завершению, поэтому расставание стало лучшим решением. У артистки нет обиды на Кеосаяна за то, что он ушел из семьи, когда их младшему ребенку было два года.