Звезда сериала «Кухня» показала подросшую дочь от известного актера

Для Бегуновой дочь Лукерья стала вторым ребенком. У знаменитости также есть девятилетний сын Федор от коллеги по сериалу Сергея Лавыгина. Пара рассталась в 2017 году, но артистка никогда не препятствовала общению бывшего мужа с мальчиком. Звезда подчеркивала, что считает Лавыгина отличным отцом, который имеет право принимать активное участие в жизни своего ребенка.