Звезда сериала «Кухня» показала подросшую дочь от известного актера

Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова показала подросшую дочь от актера Дмитрия Власкина. Артистка поделилась в соцсети кадрами, снятыми на семейном празднике в честь шестилетия Лукерьи, которое они отпраздновали в ресторане.
«С днем рождения, наш Лучик», — написала знаменитость.
Актеры с 2018 года состоят в браке. Они не афишировали свой роман, однако не стали скрывать от поклонников, что официально зарегистрировали отношения и показали свадебные снимки в соцсетях.
Для Бегуновой дочь Лукерья стала вторым ребенком. У знаменитости также есть девятилетний сын Федор от коллеги по сериалу Сергея Лавыгина. Пара рассталась в 2017 году, но артистка никогда не препятствовала общению бывшего мужа с мальчиком. Звезда подчеркивала, что считает Лавыгина отличным отцом, который имеет право принимать активное участие в жизни своего ребенка.
Власкин подчеркивал в интервью, что смог выстроить с пасынком прекрасные отношения. По признанию актера, Федор стал его лучшим другом, и у них появилось много общих интересов.