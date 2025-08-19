Около 100 культурных площадок Москвы присоединятся к акции «Ночь кино»

В музее Парка Горького подготовили познавательную программу, посвященную развитию кинематографа в начале прошлого века, его связи с литературой и театром. А на лекции в Доме-музее С. А. Есенина упор сделают на развитие индустрии в эпоху Серебряного века, слушатели узнают, какие ленты смотрел известный поэт. Работу летних кинотеатров в парках Москвы в этот день продлят до 23:00, в расписании три картины — лидера проката: «Пророк. История Александра Пушкина», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Группа крови».