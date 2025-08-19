Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезды «Солдатов» намекнули на продолжение сериала

Актеры сериала «Солдаты» решили снять продолжение про жизнь героев после армии
Кадр из сериала «Солдаты»
Кадр из сериала «Солдаты»

Актеры культового сериала нулевых «Солдаты» собрались вместе спустя 15 лет после завершения шоу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артисты готовят продолжение историй своих персонажей после дембеля. Сейчас над потенциальным проектом работают актеры Антон Эльдаров, игравший Гунько, Павел Галич, исполнивший роль Лаврова, Амаду Мамадаков (Вакутагин) и Иван Моховиков (Соколов). Сообщается, что команда уже нашла автора, который готовит пьесу по мотивам знакомой всем истории.

Артисты вышли на продюсеров, которые одобрили идею продолжения сериала с теми же героями, про их жизнь на «гражданке». На данный момент для проекта ищут сценариста.