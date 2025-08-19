Звезды «Солдатов» намекнули на продолжение сериала

По информации источника, артисты готовят продолжение историй своих персонажей после дембеля. Сейчас над потенциальным проектом работают актеры Антон Эльдаров, игравший Гунько, Павел Галич, исполнивший роль Лаврова, Амаду Мамадаков (Вакутагин) и Иван Моховиков (Соколов). Сообщается, что команда уже нашла автора, который готовит пьесу по мотивам знакомой всем истории.