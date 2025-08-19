Деми Мур в личном блоге поделилась архивными снимками со своей старшей дочерью Румер Уиллис. Актриса поздравила наследницу с днем рождения — 16 августа ей исполнилось 37 лет.
Звезда «Субстанции» показала, как ее дочь выглядела в детстве. Также она разместила недавние совместные фото с Румер.
«С днем рождения девушку, которая сделала меня мамой! Ты все еще моя малышка! Люблю тебя, моя милая девочка», — написала Мур.
Румер Уиллис также показала, как она отметила 37-летие. Свой личный праздник актриса провела с родными и друзьями. На кадрах она была запечатлена со своей сестрой Скаут Уиллис, дочерью Луэттой. Также на празднике присутствовала жена ее отца Эмма Хеминг и сводные сестры — 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин.
«Моя жизнь полна любви. Просыпаюсь с моей маленькой лучшей подругой, любовью всей моей жизни, моей милой Лу. Она спела мне “с днем рождения” и поцеловала меня в щечку. Я не могла придумать более идеального способа проснуться в свой 37-й день рождения», — сообщила Румер Уиллис.
Напомним, она родилась в браке актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур. У них также есть еще две дочери — 34-летняя Скаут и 31-летняя Таллула. Звезды прожили в браке 13 лет и после расставания остались друзьями.
В 2009 году Уиллис женился на модели Эмме Хеминг. В этом браке у него родились две дочери — Мейбл и Эвелин.
Ранее Румер Уиллис призналась, что до сих пор спит с Деми Мур в одной кровати.