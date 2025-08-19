Румер Уиллис также показала, как она отметила 37-летие. Свой личный праздник актриса провела с родными и друзьями. На кадрах она была запечатлена со своей сестрой Скаут Уиллис, дочерью Луэттой. Также на празднике присутствовала жена ее отца Эмма Хеминг и сводные сестры — 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин.