Катерина Шпица сообщила, что повторно сыграла свадьбу с мужем Русланом Пановым во время отдыха на Бали. Актриса поделилась роликом, который был снят на их церемонии.
Звезда сериала «Полярный» и ее супруг позировали в национальных балийских костюмах, а их окружали местные жители в праздничных нарядах. Они танцевали под хит Perfect Эда Ширана.
Шпица сообщила, что задумала сыграть свадьбу на Бали еще в прошлый раз, когда приезжала с мужем на отдых в эту страну.
«Как-то раз мы вдруг поняли, что можно жениться когда угодно и сколько хочешь и, конечно же, не разводясь между свадьбами. Надо просто захотеть сотворить праздник любви вне рамок и предрассудков. Это видео не с простой костюмированной фотосессии, а небольшой отрывок нашей балийской свадьбы, которую мы задумали, когда были на Бали в прошлый раз», — рассказала Шпица.
Она отметила, что уже вернулась домой и будет продолжать делиться чудесными воспоминаниями из отпуска.
Напомним, Катерина Шпица и Руслан Панов поженились в 2021 году. Для актрисы этот брак стал вторым. От первого мужа у нее есть 13-летний сын Герман.
