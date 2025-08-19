«Как-то раз мы вдруг поняли, что можно жениться когда угодно и сколько хочешь и, конечно же, не разводясь между свадьбами. Надо просто захотеть сотворить праздник любви вне рамок и предрассудков. Это видео не с простой костюмированной фотосессии, а небольшой отрывок нашей балийской свадьбы, которую мы задумали, когда были на Бали в прошлый раз», — рассказала Шпица.