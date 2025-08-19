Ричмонд
Катерина Шпица повторно сыграла свадьбу на Бали

Актриса и ее муж устроили праздник в национальных балийских костюмах

Катерина Шпица сообщила, что повторно сыграла свадьбу с мужем Русланом Пановым во время отдыха на Бали. Актриса поделилась роликом, который был снят на их церемонии.

Катерина Шпица с мужем на Бали, фото: соцсети
Катерина Шпица с мужем на Бали, фото: соцсети

Звезда сериала «Полярный» и ее супруг позировали в национальных балийских костюмах, а их окружали местные жители в праздничных нарядах. Они танцевали под хит Perfect Эда Ширана.

Шпица сообщила, что задумала сыграть свадьбу на Бали еще в прошлый раз, когда приезжала с мужем на отдых в эту страну.

Катерина Шпица с мужем на Бали, фото: соцсети
Катерина Шпица с мужем на Бали, фото: соцсети

«Как-то раз мы вдруг поняли, что можно жениться когда угодно и сколько хочешь и, конечно же, не разводясь между свадьбами. Надо просто захотеть сотворить праздник любви вне рамок и предрассудков. Это видео не с простой костюмированной фотосессии, а небольшой отрывок нашей балийской свадьбы, которую мы задумали, когда были на Бали в прошлый раз», — рассказала Шпица.

Она отметила, что уже вернулась домой и будет продолжать делиться чудесными воспоминаниями из отпуска.

Катерина Шпица с мужем на Бали, фото: соцсети
Катерина Шпица с мужем на Бали, фото: соцсети

Напомним, Катерина Шпица и Руслан Панов поженились в 2021 году. Для актрисы этот брак стал вторым. От первого мужа у нее есть 13-летний сын Герман.

Ранее Катерина Шпица снялась обнаженной в душе. 