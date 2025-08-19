Ричмонд
Звезда «Белого лотоса» раскрыла, как учится жить после смерти мужа

Актриса Обри Плаза заявила, что собака помогает ей справиться с потерей мужа
Обри Плаза
Обри ПлазаИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актриса Обри Плаза призналась, что старается жить дальше после смерти мужа — режиссера Джеффа Баэны. Ее слова передает издание People.

Звезда сериала «Белый лотос» призналась, что ее жизнь стала ощущаться как «ежедневная борьба» после смерти супруга. Она добавила, что сейчас чувствует себя нормально. Справиться с потерей актрисе помогает ее собака. По словам артистки, питомец оказывает на нее терапевтический эффект.

«В целом, я здесь, и я функционирую. Я очень благодарна за то, что путешествую по миру. Думаю, что со мной все в порядке, но, очевидно, это похоже на ежедневную борьбу», — поделилась актриса.

Баэна и Плаза поженились в 2021 году после 10 лет отношений.

Режиссера нашли 4 декабря в его доме в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), спасти его не удалось. После трагедии Обри Плаза отказалась от дебютного появления на сцене в качестве ведущей церемонии вручения кинематографической премии «Золотой глобус».