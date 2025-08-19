Народный артист России Александр Пашутин оценил слова Родниной о пенсиях

Ранее Ирина Роднина призвала россиян становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. Она отметила, что пенсия — это не зарплата, а пособие по старости. В ответ актриса Яна Поплавская предложила исключить Роднину из состава Госдумы и заставить жить на пенсионные выплаты.