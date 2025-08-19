Кевин Костнер прокомментировал обвинения в насилии на съемках фильма

Ла Белла была дублершей актрисы Эллы Хант. В сцене, о которой идет речь, она снималась с актером Роджером Айвенсом в крытой повозке. Они лежали рядом, и Ла Белла была полностью одета в платье длиной до щиколотки с велосипедными шортами под ним.