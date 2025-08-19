Софи Тернер описала сцену поцелуя с Китом Харингтоном фразой «это ужасно»

Софи Тернер рассказала, что ей было неприятно целоваться с Китом Харингтоном на съемках хоррора «Ужасный», в котором они сыграли влюбленную пару. По словам актрисы, причиной стали «родственные отношения», которые сложились между ними во время работы над сериалом «Игра престолов», где они исполнили роли брата и сестры. При этом Тернер заявила, что именно она рекомендовала Харингтона на роль в фильме ужасов, однако тогда она еще не знала, что у них будет много сцен близости.