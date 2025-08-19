Софи Тернер описала сцену поцелуя с Китом Харингтоном фразой «это ужасно»

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер назвала поцелуй с коллегой Китом Харингтоном «мерзким». Об этом сообщает издание Independent.
Софи Тернер рассказала, что ей было неприятно целоваться с Китом Харингтоном на съемках хоррора «Ужасный», в котором они сыграли влюбленную пару. По словам актрисы, причиной стали «родственные отношения», которые сложились между ними во время работы над сериалом «Игра престолов», где они исполнили роли брата и сестры. При этом Тернер заявила, что именно она рекомендовала Харингтона на роль в фильме ужасов, однако тогда она еще не знала, что у них будет много сцен близости.
«Я отправила сценарий Киту, а он прислал мне сообщение примерно такого содержания: “Да, я бы с удовольствием, но это будет чертовски странно, Соф”. И я тогда пыталась понять, о чем он говорит. Потом я прочитала сценарий и там были поцелуи, интим, поцелуи. И я подумала: “О боже, это же мой брат!”» — поделилась актриса.
В итоге Софи Тернер и Кит Харингтон не стали отказываться от съемок в фильме, потому что сценарий «был хорош».
«Мы выкинули все из головы, а потом пришли на съемочную площадку, и вот первая сцена поцелуя, и нас обоих тошнит. Просто ужасно, это же просто мерзко», — вспомнила актриса.