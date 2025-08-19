Ричмонд
Джейсон Момоа растрогался до слез при виде первой сцены со своим сыном в «Дюне 3»

Накоа-Вульф Момоа дебютирует в фантастической саге в роли наследника Пола Атрейдеса
Джейсон Момоа с сыном Накоа и дочерью Лолой
Джейсон Момоа с сыном Накоа и дочерью Лолой

Актер Джейсон Момоа рассказал, что заплакал, наблюдая за игрой своего сына в фильме «Дюна: Часть третья».

В предстоящей третьей части научно-фантастической саги сын Джейсона Момоа, Накоа-Вульф Момоа, исполнит роль Лето II — первенца Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) и Чани (Зендая).

Увидев сцену, где его 16-летний сын играет с Зендаей, Джейсон Момоа растрогался.

«Он просто потрясающий. Я плакал. И я так им горжусь», — поделился эмоциями Момоа.

Накоа-Вульф Момоа
Накоа-Вульф Момоа

Джейсон Момоа тоже примет участие в третьей части франшизы Дени Вильнева. 46-летний актер вернется к роли Дункана Айдахо, которую исполнил в первой «Дюне».

Премьера фильма «Дюна: Часть третья» запланирована на 18 декабря 2026 года.

Ранее Джейсон Момоа кардинально изменил внешность ради съемок в «Дюне 3».