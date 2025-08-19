Анна Пересильд поделилась новыми снимками, которые сделала за последнее время. 16-летняя актриса показала несколько селфи, фото из аэропорта и лифта. Также она предстала перед камерой в новом образе с баклажановым цветом волос и продемонстрировала стройную фигуру.