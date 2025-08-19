Ричмонд
Ваня Дмитриенко восхитился новыми снимками Анны Пересильд

Певец эмоционально прокомментировал фото своей возлюбленной

Анна Пересильд поделилась новыми снимками, которые сделала за последнее время. 16-летняя актриса показала несколько селфи, фото из аэропорта и лифта. Также она предстала перед камерой в новом образе с баклажановым цветом волос и продемонстрировала стройную фигуру.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

Одним из первых на публикацию отреагировал ее возлюбленный Ваня Дмитриенко. 19-летниий певец эмоционально прокомментировал фото.

«Божеее… ну какая…» — написал артист.

Поклонники также восхитились новыми снимками звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Невозможно красивая», «Вся в маму», «Нежная такая», «Какая же она красивая», «Аня, ты, как всегда, прелестна».

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

Напомним, Анна Пересильд в начале 2025 года снялась в клипе Вани Дмитриенко на песню «Цветаева». В ролике артисты сыграли влюбленных. После этого появились слухи, что у актрисы и певца роман.

Они стали часто выходить вместе в свет, но не комментировали новости о своих отношениях. В конце мая звезды перестали скрывать роман. Пересильд и Дмитриенко засняли за поцелуем возле ресторана, в котором актриса отмечала 16-летие.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

Недавно артист прокомментировал поцелуй с юной актрисой. «Прекрасный поцелуй, Аня — крутая девчонка. Счастье полное», — рассказал Дмитриенко в шоу «Вопрос ребром».

Ранее Дмитриенко признался, что расплакался, когда смотрел сцену насилия с Пересильд в «Слове пацана».