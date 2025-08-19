Гоша Куценко появился на публике с тремя дочерями — 29-летней Полиной, 11-летней Евгенией и восьмилетней Светланой. Актер вместе с детьми выступил на Velvet Fest.
Куценко с наследницами исполнил хит «Папины дочки» из одноименного сериала. В беседе с журналистами он рассказал, что это его любимая песня.
Куценко также признался, что не сразу согласился принять участие в фестивале. Кроме того, артист заявил, что дочери не очень любят появляться на публике.
«Они не любят публичные выступления, я заманиваю их в студию и пишу им песни. Как я еще могу выразить свою любовь? Писать песни! Но публично они сегодня пели впервые», — рассказал звезда фильма «Красный шелк».
Напомним, старшая дочь Полина Куценко родилась в отношениях актера с актрисой Марией Порошиной. Старшая наследница звезд тоже стала актрисой.
В браке с моделью Ириной Скриниченко у артиста родились еще две дочери — Евгения и Светлана.
