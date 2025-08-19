Ричмонд
Гоша Куценко с тремя дочерями спел хит из «Папиных дочек»

Актер выступил с наследницами на одной сцене

Гоша Куценко появился на публике с тремя дочерями — 29-летней Полиной, 11-летней Евгенией и восьмилетней Светланой. Актер вместе с детьми выступил на Velvet Fest.

Гоша и Полина Куценко, фото: соцсети
Гоша и Полина Куценко, фото: соцсети

Куценко с наследницами исполнил хит «Папины дочки» из одноименного сериала. В беседе с журналистами он рассказал, что это его любимая песня.

Куценко также признался, что не сразу согласился принять участие в фестивале. Кроме того, артист заявил, что дочери не очень любят появляться на публике.

Младшие дочери Гоши Куценко, фото: соцсети
Младшие дочери Гоши Куценко, фото: соцсети

«Они не любят публичные выступления, я заманиваю их в студию и пишу им песни. Как я еще могу выразить свою любовь? Писать песни! Но публично они сегодня пели впервые», — рассказал звезда фильма «Красный шелк».

Гоша Куценко с дочерями, фото: соцсети
Гоша Куценко с дочерями, фото: соцсети

Напомним, старшая дочь Полина Куценко родилась в отношениях актера с актрисой Марией Порошиной. Старшая наследница звезд тоже стала актрисой.

В браке с моделью Ириной Скриниченко у артиста родились еще две дочери — Евгения и Светлана.

Ранее Гоша Куценко рассказал о встрече друга с инопланетянами. 