60-летняя Моника Беллуччи опубликовала фото в купальнике

Актриса поделилась откровенным фото в соцсети

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи опубликовала очередное откровенное фото со съемки для французской версии журнала Marie Claire. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Моника Беллуччи, фото: соцсети

60-летняя знаменитость поделилась черно-белым кадром, на котором предстала, лежа на песчаном пляже на канатах и досках. Она позировала в слитном купальнике с тонкими бретелями и глубоким П-образным вырезом, дополнив образ серьгами-кольцами.

В подписи звезда указала, что автором данного кадра стал фэшн-фотограф Фред Мейлан.