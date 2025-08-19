Звезда «Уэнздей» появилась в мини-юбке и корсете на обложке глянца

В начале августа стало известно, что Дженну Ортегу заподозрили в пластике лица. Актриса пришла на кинопремьеру в облегающем кремовом платье с высоким горлом. Волосы ей уложили мягкой волной в низкий хвост и сделали макияж с вишневой помадой. Однако внимание поклонников привлекло лицо актрисы. По их мнению, Дженна Ортега сделала пластику — удалила комки Биша.