Звезда «Уэнздей» появилась в мини-юбке и корсете на обложке глянца

Дженна Ортега стала лицом нового выпуска журнала Vogue Mexico

Звезда сериала «Уэнздей» и актриса Дженна Ортега показала фигуру в корсете и мини-юбке. Фото опубликованы в соцсети.

Дженна Ортега, фото: соцсети
22-летняя Дженна Ортега стала героиней нового выпуска мексиканского журнала Vogue. На обложке актриса была запечатлена, лежа на сене. Артистка предстала перед камерой в белом корсете с молниями, расстегнутой рубашке и черной короткой юбке. Знаменитость дополнила образ чокером и бантом на голову. Ей уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле. Автором съемки выступила фотограф Паола Кудацки.

В начале августа стало известно, что Дженну Ортегу заподозрили в пластике лица. Актриса пришла на кинопремьеру в облегающем кремовом платье с высоким горлом. Волосы ей уложили мягкой волной в низкий хвост и сделали макияж с вишневой помадой. Однако внимание поклонников привлекло лицо актрисы. По их мнению, Дженна Ортега сделала пластику — удалила комки Биша.

«Она явно переборщила», «Выглядит ужасно», «Что она сделала со своим лицом?», «Надеюсь, это просто неудачный макияж», — написали они в комментариях.