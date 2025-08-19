Ричмонд
Милош Бикович играет наемника в фэнтези-сериале: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок мистического сериала «Тайный город»
Милош Бикович на съемках сериала «Тайный город»
Милош Бикович на съемках сериала «Тайный город»

Появились фотографии со съемок сериала «Тайный город», основанного на цикле романов Вадима Панова в жанре городского фэнтези. На первых кадрах Милош Бикович предстает в роли опасного и стильного наемника Кортеса, Алексей Гуськов — в образе строгого следователя, а Мария Андреева играет загадочную и опасную красавицу.

События сериала разворачиваются в альтернативной Москве, где, скрываясь от глаз обычных людей, живут могущественные колдуны. Волшебники разделены на три клана: Навь, Чудь и Ведь. Все они владеют магией, могут управлять силами природы и постоянно борются за власть. Главный герой, айтишник Артем (Олег Савостюк), случайно становится обладателем ценного артефакта и оказывается в самом центре великого противостояния.

Олег Савостюк и Милош Бикович на съемках сериала «Тайный город»
Олег Савостюк и Милош Бикович на съемках сериала «Тайный город»
Милош Бикович на съемках сериала «Тайный город»
Милош Бикович на съемках сериала «Тайный город»

«Это сложный, амбициозный и очень красивый фэнтези-сериал. Он интересно придуман, в нем много динамичных сцен, неведомый мир и необычные персонажи. Мне нравится, что, наконец-то, осмелились снять проект в таком жанре, надеюсь, он получится даже круче, чем задуман», — поделился Милош Бикович.

Милош Бикович на съемках сериала «Тайный город»
Милош Бикович на съемках сериала «Тайный город»

Актер добавил, что его герой по имени Кортес «является ключевым персонажем в борьбе между кланами и людьми, и в итоге перевернет всю историю».

Алексей Гуськов, играющий в сериале майора Андрея Корнилова, заметил, что в сериале «реалистичный мир и магия переплетаются и создают особую атмосферу», а Мария Андреева призналась, что ее Яна — боевой снайпер и убийца — «просто роль мечты».

Алексей Гуськов на съемках сериала «Тайный город»
Алексей Гуськов на съемках сериала «Тайный город»
Мария Андреева на съемках сериала «Тайный город»
Мария Андреева на съемках сериала «Тайный город»

В актерском составе также значатся Юлия Пересильд, Игорь Верник, Юрий Колокольников, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Диана Пожарская, Денис Шведов, Андрей Мерзликин, Павел Чинарев, Иван Охлобыстин и другие. Режиссером сериала выступает Николай Рыбников.

Масштабные съемки проходят в Москве, как на натуре, так и в специально построенных декорациях. Специально для проекта по уникальным эскизам художники создали богатые залы Великих Домов, скрытые дворцы и мрачные подземные переходы.

Мария Андреева на съемках сериала «Тайный город»
Мария Андреева на съемках сериала «Тайный город»

Проект создается компанией «Медиаслово» при участии ТНТ и Москино.

Премьера сериала «Тайный город» ожидается в 2026 году.