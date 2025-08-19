Появились фотографии со съемок сериала «Тайный город», основанного на цикле романов Вадима Панова в жанре городского фэнтези. На первых кадрах Милош Бикович предстает в роли опасного и стильного наемника Кортеса, Алексей Гуськов — в образе строгого следователя, а Мария Андреева играет загадочную и опасную красавицу.
События сериала разворачиваются в альтернативной Москве, где, скрываясь от глаз обычных людей, живут могущественные колдуны. Волшебники разделены на три клана: Навь, Чудь и Ведь. Все они владеют магией, могут управлять силами природы и постоянно борются за власть. Главный герой, айтишник Артем (Олег Савостюк), случайно становится обладателем ценного артефакта и оказывается в самом центре великого противостояния.
«Это сложный, амбициозный и очень красивый фэнтези-сериал. Он интересно придуман, в нем много динамичных сцен, неведомый мир и необычные персонажи. Мне нравится, что, наконец-то, осмелились снять проект в таком жанре, надеюсь, он получится даже круче, чем задуман», — поделился Милош Бикович.
Актер добавил, что его герой по имени Кортес «является ключевым персонажем в борьбе между кланами и людьми, и в итоге перевернет всю историю».
Алексей Гуськов, играющий в сериале майора Андрея Корнилова, заметил, что в сериале «реалистичный мир и магия переплетаются и создают особую атмосферу», а Мария Андреева призналась, что ее Яна — боевой снайпер и убийца — «просто роль мечты».
В актерском составе также значатся Юлия Пересильд, Игорь Верник, Юрий Колокольников, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Диана Пожарская, Денис Шведов, Андрей Мерзликин, Павел Чинарев, Иван Охлобыстин и другие. Режиссером сериала выступает Николай Рыбников.
Масштабные съемки проходят в Москве, как на натуре, так и в специально построенных декорациях. Специально для проекта по уникальным эскизам художники создали богатые залы Великих Домов, скрытые дворцы и мрачные подземные переходы.
Проект создается компанией «Медиаслово» при участии ТНТ и Москино.
Премьера сериала «Тайный город» ожидается в 2026 году.