События сериала разворачиваются в альтернативной Москве, где, скрываясь от глаз обычных людей, живут могущественные колдуны. Волшебники разделены на три клана: Навь, Чудь и Ведь. Все они владеют магией, могут управлять силами природы и постоянно борются за власть. Главный герой, айтишник Артем (Олег Савостюк), случайно становится обладателем ценного артефакта и оказывается в самом центре великого противостояния.