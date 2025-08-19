Анна Цуканова-Котт снялась топлес: «Очень довольна своим телом»

«Я 10 лет на правильном питании, и очень довольна своим телом и здоровьем. В какой-то момент я поняла, что есть все подряд — это дорога в никуда. Потратила кучу времени, чтобы перейти на зож и переучить себя питаться правильно. Тело мечты начинается с правильного завтрака. Это самый важный прием пищи. Если ты начинаешь день правильно и сытно, то дальше все идет как по маслу. Помимо красивого тела зож дарит бонус — красивая кожа», — рассказала артистка.