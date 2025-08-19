Анна Цуканова-Котт снялась топлес: «Очень довольна своим телом»

Звезда «Мажора» и «Ералаша» Анна Цуканова-Котт снялась топлес. Актриса позировала в трусах и сапогах, лежа на диване и держа в руках спонжи для макияжа. Знаменитость поделилась откровенным кадром в соцсети.
«Я 10 лет на правильном питании, и очень довольна своим телом и здоровьем. В какой-то момент я поняла, что есть все подряд — это дорога в никуда. Потратила кучу времени, чтобы перейти на зож и переучить себя питаться правильно. Тело мечты начинается с правильного завтрака. Это самый важный прием пищи. Если ты начинаешь день правильно и сытно, то дальше все идет как по маслу. Помимо красивого тела зож дарит бонус — красивая кожа», — рассказала артистка.
По мнению звезды, в 36 лет она выглядит лучше, чем 10 лет назад. Актриса не скрывает, что также является постоянным клиентом косметологических клиник и делает разные процедуры, чтобы поддерживать молодость кожи.
У знаменитости двое детей от кинорежиссера Александра Котта: сын Михаил и дочь Лея. Супруги расстались в 2024 году после 18 лет отношений. А недавно актриса вышла замуж за продюсера Михаила Врубеля, втайне расписавшись с ним.